Die Spannung am Ölmarkt ist greifbar. Geopolitische Risiken, die starke US-Förderindustrie und nicht zuletzt die Unsicherheit darüber, was die OPEC+ ab April macht, kreieren eine hochexplosive Gemengelage. Dass sich das Ganze vor einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation - insbesondere bei Brent-Öl abspielt - erhöht die Spannung gegenwärtig.In Bezug auf den Ölmarkt lautet die zentrale Frage: Was macht die OPEC+ ab April? In den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de