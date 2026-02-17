Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers mit 10 Megawatt Leistung und 41 Megawattstunden Kapazität in Willstätt ist für das kommende Jahr vorgesehen. Dabei wird der Speicherhersteller Nidec das Projekt in Baden-Württemberg umsetzen. Bislang werden in Deutschland hauptsächlich 2-Stunden-Speicher realisiert. Neoen hat nun den Speicherhersteller Nidec mit dem Bau eines Batteriespeichers mit 10 Megawatt Leistung und 41 Megawattstunden Kapazität im baden-württembergischen Willstätt beauftragt. Die Inbetriebnahme des 4-Stunden-Speichers sei für 2027 vorgesehen, teilte Neoen am Dienstag mit. Für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
