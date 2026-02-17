Schlieren - Die Schweizer Techbank Incore Bank AG beruft Igor Djurdjevic per 1. Februar 2026 als Head of Corporate Services in die Geschäftsleitung. Er ergänzt das Führungsgremium als viertes Mitglied und verantwortet künftig die Bereiche Risk Control, Compliance, Finance und Legal. Igor Djurdjevic übernimmt die Funktion von René Hertach, der den Bereich Corporate Services aufgebaut hat und per Ende Januar 2026 in den Ruhestand getreten ist. Igor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
