Siemens liefert derzeit ein perfektes Beispiel dafür, warum Börse nicht nur "Zahlen lesen" ist, sondern auch "Bewertungen verstehen". Die Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben und zeitweise rund vier Prozent verloren - nicht, weil Siemens plötzlich ein schlechtes Unternehmen wäre, sondern weil der Markt anfängt, den Preis zu hinterfragen. Ein Analyst von Panmure Liberum, Joachim Klement, nennt genau das Problem beim Namen: Siemens werde mit dem größten Aufschlag gegenüber Vergleichsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research