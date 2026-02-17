FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.02.2026 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GSK PRICE TARGET TO 2000 (1660) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 302 (223) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1740 (1726) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS UNILEVER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5900 (5800) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SCHRODERS TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 612 PENCE - PEEL HUNT CUTS ECORA ROYALTIES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 154 (115) PENCE - PEEL HUNT CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'HOLD' (ADD) - UBS RAISES SSP GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 245 PENCE
