Die neuartige Druckgewinnverbrennungstechnologie soll eine besonders effiziente Wasserstoffverbrennung ermöglichen. Dem KIT gelang nun ein Laufzeitrekord und die erste Stromerzeugung mit einer kompressorlosen Wasserstoff-Gasturbine Forscher:innen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben einen Laufzeitrekord mit einer neuen kompressorlosen Gasturbine aufgestellt. Der Brenner mit der neuartigen Druckgewinnverbrennungstechnologie lief 303 Sekunden. Das übertrifft laut KIT den bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver