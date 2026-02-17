Webinar - In dieser Sitzung untersucht GenTwo, wie Tracker eingesetzt werden können, um die Performance eines Fonds über ein handelbares Zertifikat zu erzielen. Es wird erklärt, was Tracker sind, wann sie sinnvoll sind (und wann nicht) und wie sie im Rahmen einer Vertriebsstrategie bewertet werden können. Ausserdem wird eine reale Fallstudie mit Loyal VC vorgestellt. Was Sie lernen werden Wie Vertriebsprobleme das Fondswachstum einschränken können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
