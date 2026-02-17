In Netzgebieten, in denen die Abregelung erneuerbarer Energien über drei Prozent liegt, sollen künftig neue Erneuerbare-Energien-Anlagen zehn Jahre lang keine Entschädigungen bei Abregelung mehr erhalten. Das würde laut Bundesverband des Solarhandwerks den Ausbau etwa der Photovoltaik erheblich ausbremsen. Der Bundesverband des Solarhandwerks (BDSH) kritisiert die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) zum Netzpaket. Ministerin Katherina Reiche plant einen "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
