Nachdem Siemens gerade erst ein neues Rekordhoch erreicht hatte, gerät der bei Anlegern beliebte DAX-Wert plötzlich unter Druck. Ausgerechnet KI-Sorgen schüren Verunsicherung - trotz robuster Fundamentaldaten. Eine Einordnung inklusive Chartanalyse. Die Siemens-Aktie galt bisher als ein großer Profiteur des industriellen KI-Booms. Doch nach einem starken Lauf ist die Stimmung in den vergangenen Tagen plötzlich gekippt: Investoren fürchten , dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE