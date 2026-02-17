Bern - Compenswiss, der Ausgleichsfonds der Sozialversicherungen AHV, IV und EO, vermeldet für 2025 ein solides Anlageresultat. Aktien, der höhere Goldpreis und Währungseffekte sind Gründe dafür. Ende 2025 belief sich das von Compenswiss verwaltete Gesamtvermögen auf 50,6 Milliarden Franken, gegenüber 46,1 Milliarden Franken im Vorjahr. Die Nettorendite auf dem Anlagevermögen betrug 6,34 Prozent, wie Compenswiss am Dienstag mitteilte. Trotz positivem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
