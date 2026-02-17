Aarau - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat im Geschäftsjahr 2025 deutlich weniger verdient. Dies war insbesondere auf den Rückgang beim Zinsergebnis zurückzuführen, das unter dem schwierigen Umfeld litt. Insgesamt sank der Geschäftserfolg um knapp 20 Prozent auf 238,7 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Der Jahresgewinn lag mit 197,2 Millionen gar um 21,5 Prozent unter dem Vorjahr. Der Brutto-Zinserfolg ging um gut 20 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
