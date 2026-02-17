INDUS wird voraussichtlich im vierten Quartal und im Geschäftsjahr 2025 eine solide Performance im Rahmen der Erwartungen liefern und damit Resilienz in einem komplexen Industrieumfeld zeigen. Der Umsatz im vierten Quartal wird auf 450 bis 457 Millionen Euro geschätzt, mit einem EBIT von 38 bis 40 Millionen Euro, was einer Marge von etwa 9% entspricht und starke sequenzielle sowie jährliche Verbesserungen impliziert. Der Konsens für das EPS liegt bei 0,44 Euro und unterstreicht die anhaltende Rentabilität. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz von 1,73 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITA von 150 Millionen Euro (Marge 8,7%) erwartet, was kontrollierte Ausführung und ein jährliches Wachstum von 2 bis 3% widerspiegelt, unterstützt durch diszipliniertes Kostenmanagement und fünf Akquisitionen im Rahmen der Strategie "EMPOWERING MITTELSTAND". Ein Rekord-Auftragsbestand und ein solider Auftragseingang erhöhen die Sichtbarkeit für 2026. Obwohl die Generierung von freiem Cashflow entscheidend bleibt, erscheinen die Fundamentaldaten robust. Wir bekräftigen unsere KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 35,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag





© 2026 mwb research