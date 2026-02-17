Safran: Warum dieser Luftfahrt-Riese bis 2028 nicht zu stoppen ist!

Safran ist der unverzichtbare Technologieriese hinter der globalen Luftfahrt, dessen Marktmacht weit über das reine Triebwerksgeschäft hinausreicht. Nach einem Rekordjahr 2025, geprägt von einem Gewinnsprung um 26 Prozent, visiert der Konzern nun bis 2028 neue finanzielle Höchstmarken an. Getrieben wird das Business von einem boomenden Service-Markt und dem Momentum in der Verteidigungssparte.

Safran: Der Herr über die Triebwerke Haben Sie sich jemals gefragt, wer eigentlich die Triebwerke baut, die Sie in den Urlaub bringen? Wenn Sie in einem Airbus A320 oder einer Boeing 737 sitzen, ist die Antwort oft: Safran. Der französische Technologiegigant ist ein Rückgrat der globalen Luftfahrt. Safran verkauft Triebwerke und sichert sich danach jahrzehntelange, hochprofitable Wartungsverträge und Ersatzteilverkäufe. Da Fluggesellschaften ihre alten Maschinen aufgrund von Lieferverzögerungen bei Neuflugzeugen aktuell länger fliegen als geplant, sprudeln die Gewinne im sogenannten "Aftermarket" so kräftig wie nie zuvor. Des Weiteren stellt Safran auch Bordelektronik, Fahrwerke, Bremsen sowie Interior bereit.







Endlos Turbo Long 210,635 open end: Basiswert Safran DY7J9W Quelle: DZ BANK: Geld 16.02., Brief 16.02. 12,77 EUR 12,97 EUR -- Basiswertkurs: 338,20 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Paris, 16.02. Basispreis 210,635 EUR Knock-Out-Barriere 210,635 EUR Hebel 2,61x Abstand zum Basispreis in % 37,72% Abstand zum Knock-Out in % 37,72% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

