Anzeige
Mehr »
Dienstag, 17.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 924781 | ISIN: FR0000073272 | Ticker-Symbol: SEJ1
Tradegate
17.02.26 | 16:29
338,00 Euro
-0,18 % -0,60
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
EURONEXT-100
CAC-40
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SAFRAN Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAFRAN 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
337,70337,8016:32
337,80337,9016:32
DZ Bank
17.02.2026 12:41 Uhr
285 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Safran: Warum dieser Luftfahrt-Riese bis 2028 nicht zu stoppen ist!

Safran: Warum dieser Luftfahrt-Riese bis 2028 nicht zu stoppen ist!


Safran ist der unverzichtbare Technologieriese hinter der globalen Luftfahrt, dessen Marktmacht weit über das reine Triebwerksgeschäft hinausreicht. Nach einem Rekordjahr 2025, geprägt von einem Gewinnsprung um 26 Prozent, visiert der Konzern nun bis 2028 neue finanzielle Höchstmarken an. Getrieben wird das Business von einem boomenden Service-Markt und dem Momentum in der Verteidigungssparte.

Safran: Der Herr über die Triebwerke

Haben Sie sich jemals gefragt, wer eigentlich die Triebwerke baut, die Sie in den Urlaub bringen? Wenn Sie in einem Airbus A320 oder einer Boeing 737 sitzen, ist die Antwort oft: Safran. Der französische Technologiegigant ist ein Rückgrat der globalen Luftfahrt. Safran verkauft Triebwerke und sichert sich danach jahrzehntelange, hochprofitable Wartungsverträge und Ersatzteilverkäufe. Da Fluggesellschaften ihre alten Maschinen aufgrund von Lieferverzögerungen bei Neuflugzeugen aktuell länger fliegen als geplant, sprudeln die Gewinne im sogenannten "Aftermarket" so kräftig wie nie zuvor. Des Weiteren stellt Safran auch Bordelektronik, Fahrwerke, Bremsen sowie Interior bereit.





Endlos Turbo Long 210,635 open end: Basiswert Safran

DY7J9W
Quelle: DZ BANK: Geld 16.02., Brief 16.02.
12,77 EUR12,97 EUR --Basiswertkurs: 338,20 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Paris, 16.02.
Basispreis210,635 EURKnock-Out-Barriere210,635 EUR
Hebel2,61xAbstand zum Basispreis in %37,72%
Abstand zum Knock-Out in %37,72%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.