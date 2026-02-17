Video-Podcasts starten in Apple Podcasts, Apple Music testet neue KI-Discovery-Features und iOS 26.4 geht erste Schritte Richtung verschlüsselter RCS Chats. Gleichzeitig heizt ein überraschendes März-Event die Hardware-Gerüchteküche an. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick. "Big day for us podcasters", schreibt Podcast-Host Sienna Lorraine auf Threads und verweist damit auf Apples jüngste Videooffensive rund um Apple Podcasts. Denn mit iOS 26.4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n