Das Fraunhofer ISE hat mit einem III-V-Germanium-Solarmodul und einem III-V-Silizium-Solarmodul neue Wirkungsgradrekorde erzielt. Das III-V-Germanium-Solarmodul ist das aktuell effizienteste Photovoltaik-Modul der Welt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE haben zwei Tandem-Photovoltaik-Module mit Wirkungsgradrekorden gebaut. Ein III-V-Germanium-PV-Modul erzielte 34,2 Prozent Wirkungsgrad. Es enthält Solarzellen der Firma Azur Space und
