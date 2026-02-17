© Foto: Rishi Deka/ZUMA Press Wire/dpaChevron baut seine Mittelmeer-Strategie aus und sichert sich vier Offshore-Blöcke vor Griechenland. Der Konzern setzt auf neue Funde im Explorationsgeschäft.Der US-Energiekonzern Chevron Corporation treibt seine Expansion im Mittelmeer voran. Wie das Unternehmen am 16. Februar mitteilte, unterzeichneten vier niederländische Tochtergesellschaften gemeinsam mit HELLENiQ ENERGY Pachtverträge mit der Hellenischen Republik für vier Offshore-Explorationsblöcke vor Griechenland. Die Flächen liegen südlich von Kreta mit den Blöcken South Crete 1 und South Crete 2 sowie im Bereich des Peloponnes mit South of Peloponnese und Block A2. Der Zuschlag erfolgte nach einer internationalen Ausschreibung der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE