Das Anlagejahr 2025/26 markiert einen Wendepunkt für den Rohstoffsektor. Getrieben durch geopolitische Spannungen und das Streben nach westlicher Autarkie bei kritischen Mineralien, konnten zwei Akteure ihre Börsenbewertung innerhalb der letzten zwölf Monate mehr als verdoppeln: Während der Branchen-Favorit?Almonty Industries?(WKN: A1J757 | ISIN: CA02032P1009) mit einem Kursplus von rund?160%?die Aufmerksamkeit der Fachpresse auf sich zog, lieferte der deutlich weniger bekannte Explorer?Chariot Resources?(WKN: A3E49A | ISIN: AU0000150247) mit einem Zuwachs von über?150 %?eine ebenfalls beeindruckende Performance ab (Stand: 16. Februar 2026).

Wolfram: Das vergessene Metall der Verteidigungsindustrie

Die Kursrallye von?Almonty Industries?ist untrennbar mit der Renaissance von Wolfram verbunden. Dieses Metall, das aufgrund seines extrem hohen Schmelzpunktes und seiner Dichte als "härteste Währung" der Rüstungsindustrie gilt, steht im Zentrum der neuen westlichen Sicherheitsarchitektur. Da China derzeit über 80% der globalen Wolfram-Versorgung kontrolliert, ist der Aufbau der Sangdong-Mine in Südkorea für westliche Abnehmer von existenzieller Bedeutung.

Wolfram wird nicht nur für klassische Panzerbrecher und Munition benötigt, sondern ist eine Schlüsselkomponente für Hyperschallwaffen, die Luftfahrt und die Halbleiterproduktion. Die Marktpositionierung von Almonty wird daher zunehmend unter dem Aspekt der nationalen Sicherheit bewertet, was die Aktie in den Fokus großer Rüstungskonzerne und spezialisierter Fonds gerückt hat. Auch könnte die strategische Bedeutung des Metalls für Bereiche wie Hyperschall und Raumfahrt langfristig noch deutliche Kursbewegungen auslösen.

Lithium: Der Treibstoff der Elektrifizierung

Im Schatten der Wolfram-Thematik operiert?Chariot Resources?in einem Markt, der trotz kurzfristiger Preisschwankungen das Rückgrat der globalen Energiewende bildet. Lithium bleibt der unverzichtbare Rohstoff für die Batterietechnik der Zukunft. Der starke Kursanstieg der Chariot-Aktie spiegelt die Erwartung des Marktes wider, dass neue, strategisch günstig gelegene Vorkommen erschlossen werden müssen, um die Abhängigkeit von komplexen globalen Logistikketten zu verringern.

Die Marktdynamik wird hier maßgeblich durch politische Weichenstellungen wie den?U.S. Inflation Reduction Act?bestimmt. Dieser fördert gezielt Rohstoffquellen in Freihandelspartner-Ländern, was Explorern wie Chariot bei der Erschließung neuer Projekte in Nord- und Südamerika erheblichen Rückenwind verleiht. Während Wolfram als "Sicherheitsmetall" fungiert, bleibt Lithium das "Wachstumsmetall", dessen Performance direkt mit der Skalierung der Elektromobilität und stationärer Speichersysteme korreliert.

Fazit: Rohstoff-Souveränität als Kurstreiber

Die Entwicklung beider Aktien zeigt deutlich: Rohstoffe sind nicht mehr nur einfache Commodities, sondern Teil einer globalen Industriepolitik. Während Almonty Industries durch die direkte Relevanz von Wolfram für die Verteidigung einen beispiellosen Anstieg erlebte, zeigt Chariot Resources, dass im Lithium-Sektor nach wie vor hohe prozentuale Gewinne möglich sind, sobald Projekte Fortschritte bei der Ressourcen-Definition machen.

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/superrakete-almonty-2000-prozent-neuer-geheimtipp-fuer-rheinmetall-hyperschall-und-raumfahrt-20395448.html

Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?



