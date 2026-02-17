Mainz - Das ZDF hat am Sonntagabend im "Heute-Journal" über Abschiebungen von Minderjährigen durch die ICE-Behörde in den USA berichtet - und dabei offensichtlich Fake-Videos gezeigt.



Es seien dem ZDF "Fehler unterlaufen, für die sich der Sender entschuldigt", teilte die öffentlich-rechtliche Anstalt am Dienstag mit. Demnach wurde in einem Beitrag an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial aus dem Netz verwendet, das Kinder zeigt, die sich an ihre Mutter klammern. "Diese Sequenz hätte nach den Regeln des ZDF ohne Kennzeichnung und ohne Einordnung so nicht verwendet werden dürfen", heißt es dazu vom Sender.



Eine weitere Sequenz, in der ein Kind abgeführt wird, sei zwar real, stamme aber aus einem anderen Kontext aus dem Jahr 2022. "Wir entschuldigen uns in aller Form für diese Fehler", sagte Anne Gellinek, stellvertretende Chefredakteurin. "Der Beitrag entspricht nicht unseren Standards und hätte in dieser Form nicht gesendet werden dürfen. Wir haben ihn deshalb von allen Plattformen entfernt."



Im "Heute-Journal" am Dienstagabend soll außerdem eine Korrektur an gleicher Stelle gesendet werden.





