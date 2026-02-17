Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kanadas erstes bestätigtes natürliches Wasserstoffsystem schreitet mit mehr als 80 Strukturen entlang eines 475 km langen Genesis-Trends in Beckenausdehnung rasch in Richtung kommerzieller Bewertung voran.

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Dokumentarvideo

https://www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK - 17. Februar 2026 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), freut sich, eine Beschleunigung seiner Strategie zur kommerziellen Bewertung und Erschließung seiner Lawson-Natürlichen-Wasserstoff-Entdeckung in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, sowie umfassendere Pläne zum Abschluss mehrerer strategischer Partnerschaften in verschiedenen Sektoren bekannt zu geben, die den 475 km langen Genesis Trend als potenzielles Projekt zum Aufbau der Nation betrachten. Wie am 16. Januar 2026 bekannt gegeben, hat MAX Power durch Bohrungen das erste natürliche Wasserstoff-Untergrundsystem Kanadas bestätigt. Mindestens 80 interessante Strukturen - viele davon mit ähnlichen Merkmalen wie Lawson - wurden nun bei Genesis identifiziert und werden in den kommenden Monaten genauer untersucht werden.

Highlights:

Tetra Tech, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Beratungs-, Ingenieurs-, Programmmanagement- und technischen Dienstleistungen, wurde mit der Durchführung eines 47 km² großen 3D-Seismik-Erfassungsprogramms ("3D-Seismik-Untersuchung") beauftragt, das in der Woche vom 23. Februar 2026 in der Lawson-Entdeckung in der Nähe von Central Butte beginnen soll. Alle Genehmigungen und Zulassungen liegen vor.

Die 3D-Seismikuntersuchung wird einen hochauflösenden Datensatz des Untergrunds erstellen, der eine genaue Darstellung potenzieller wasserstoffhaltiger struktureller Fallen bei Lawson ermöglicht und somit MAX Power Informationen für die Modellierung und Schätzung der natürlichen Wasserstoffressourcen liefert, bevor eine Bestätigungsbohrung zur Validierung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt wird.

Derzeit wird bei AGAT Laboratories in Calgary eine Porositäts- und Permeabilitätsanalyse von Lawson durchgeführt, parallel zu einem Isotopenanalyseprogramm an der University of Windsor.

Der Abschluss des kernbasierten Analyseprogramms zusammen mit der proprietären 3D-Seismikuntersuchung wird die Integration aller geologischen und geophysikalischen Daten in eine vorläufige Ressourcenschätzung ermöglichen und gleichzeitig den optimalen Standort für die Bestätigungsbohrung bei Lawson identifizieren.

Über das Gebiet Lawson/Central Butte hinaus wurden entlang des Genesis-Trends bisher mindestens 80 weitere bedeutende Strukturen identifiziert, die für natürliche Wasserstoffvorkommen interessant sind. Diese Strukturen, wie beispielsweise Radville und Lucky Lake, werden im Rahmen des Mehrbohrprogramm 2026 von MAX Power vorrangig behandelt. Die Erfassung von 2D-seismischen Handelsdaten, die in die KI-gestützte MAXX LEMI-Plattform integriert werden, ermöglicht eine effiziente Bohrzielbestimmung und trägt außerdem zur Entwicklung einer umfassenden regionalen Bewertung des gesamten Trends bei.

MAX Power befindet sich in Gesprächen mit mehreren potenziellen Endverbrauchern, die Interesse an der Beschaffung von natürlichem Wasserstoff aus dem Genesis Trend und anderen Gebieten in Saskatchewan bekundet haben, sofern sich kommerzielle Vorkommen von natürlichem Wasserstoff bestätigen.

Der Industriekorridor Regina-Moose Jaw befindet sich innerhalb und unmittelbar neben dem Genesis-Trend und ist als Zentrum für Schwerindustrie, Landwirtschaft und Logistik bekannt. Es handelt sich um ein erstklassiges Gebiet für groß angelegte industrielle Entwicklungen, darunter auch Projekte im Bereich saubere Energie, die auch von Unternehmen aus dem Technologiesektor begrüßt werden.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: "Wir schreiten in Lawson mit einer aggressiven "Months to Molecules"-Strategie, die auf die kommerzielle Validierung abzielt, rasch voran. Das Potenzial von Genesis hinsichtlich Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit schafft die Möglichkeit für die Entstehung der weltweit ersten natürlichen Wasserstoffindustrie in Saskatchewan, die nicht nur von der Geologie, sondern auch von der Technologie angetrieben wird - ein Modell für die Welt, da dieser aufstrebende Sektor der sauberen Energie an Dynamik gewinnt.

Das ist die Vision, und deshalb betrachten wir Genesis als ein potenzielles Projekt zum Aufbau der Nation in einem entscheidenden Moment der kanadischen Geschichte."

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, erklärte: "Die Lawson-Entdeckung bestätigt unser Fünf-Elemente-Systemmodell für natürliche Wasserstoffvorkommen - die richtigen Muttergesteine, Migrationswege, Reservoirs, Fallen und Abdichtungen. Der westliche Rand des Prairie Evaporite, wo sich die größten Kaliminen der Welt befinden, erstreckt sich entlang der gesamten östlichen Grenze von Genesis und bietet die für die Anreicherung von natürlichem Wasserstoff und damit verbundenen Gasen erforderlichen Fallen und Abdichtungen. Unsere bisherigen Untersuchungen deuten darauf hin, dass die richtigen Muttergesteine, Migrationswege und Reservoirs in weiten Teilen von Genesis vorhanden sind, was das Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen im Beckenmaßstab untermauert."

Abbildung 1: Genesis-Trendkarte

Lawson 3D-Seismikuntersuchung

Tetra Tech wird die Feldarbeiten für die Lawson 3D-Seismikuntersuchung leiten, die Feldteams und Ausrüstung mobilisieren und beaufsichtigen sowie während der Datenerfassung die Qualitätskontrolle vor Ort durchführen. Die Datenverarbeitung und -auswertung wird von ausgewählten Spezialisten von MAX Power übernommen.

"Tetra Tech hat sich zu sicheren, umweltbewussten Feldoperationen und zur Lieferung der von unseren Kunden geforderten Erfassungsqualität verpflichtet", erklärte Orrin Foster, Technischer Direktor - Geophysikalische Operationen, Tetra Tech.

Während des gesamten Programms werden Umweltschutz- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, fügte hinzu: "Lawson ist ein strukturelles Vorkommen, was bedeutet, dass im Untergrund positive Erhebungen über einer regionalen Basislinie, die als "Closures" bezeichnet werden, für die Bildung von Fallen und die Migration von natürlichem Wasserstoff und damit verbundenen Gasen entscheidend sind. Die wichtigste Methode zur Darstellung der strukturellen "Lage des Geländes" ist die 3D-Seismikuntersuchung. "3D" ist genau das, was es bedeutet: Mit Hilfe von Schallwellen werden einzelne geologische Horizonte abgebildet, und die so gesammelten Daten werden verwendet, um dreidimensionale - "3D" - Bilder von strukturellen Closures zu erstellen, ähnlich wie Ärzte mit Ultraschallwellen die inneren Organe des Körpers sichtbar machen können."

Warum dies für Investoren wichtig ist

MAX Power hat sich in einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach sicherer, sauberer Grundlastenergie steigt, rasch von der Konzeptprüfung zur kommerziellen Bewertung entwickelt. Die Lawson-Entdeckung bestätigte Kanadas erstes funktionierendes natürliches Wasserstoffsystem. Die 3D-Seismikuntersuchung ist ein integraler Bestandteil des Analyse-, Ressourcenmodellierungs- und Schätzungsprogramms und wird auch den Standort für eine Bestätigungsbohrung in Lawson optimieren. Die Definition des Umfangs, der Integrität des Reservoirs und der kommerziellen Förderbarkeit sind wichtige kurzfristige Meilensteine.

Über Lawson hinaus erweitern mindestens 80 weitere Strukturen, die entlang des 475 km langen Genesis-Trends identifiziert wurden, die Möglichkeiten von einer einzelnen Entdeckung zu einer Plattform im Beckenmaßstab mit hohem Potenzial für Wiederholbarkeit. Der Trend verläuft direkt durch den Industriekorridor Regina-Moose Jaw und positioniert Natural Hydrogen als potenzielle inländische Versorgungsquelle für Schwerindustrie, Landwirtschaft, Logistik und Technologieinfrastruktur. Wenn die kommerzielle Förderbarkeit nachgewiesen wird, könnte dies eine neue strategische Quelle für saubere Energie für Kanada verankern, die Infrastruktur des Landes unterstützen und das langfristige Wachstumsprofil des Unternehmens erheblich erweitern.

Abendfoto von Lawson Drilling in der Nähe von Central Butte, SK

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, eine dominante Position in Saskatchewan gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfasst. Kanadas erste Bohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power am Zielort Lawson im Genesis Trend durchgeführt und bestätigte ein funktionierendes unterirdisches System. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

