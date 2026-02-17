Vor gut einer Woche hat DER AKTIONÄR darauf hingewiesen, dass sich bei den Aktien deutscher Wohnimmobilienunternehmen nach mehrmonatiger Talfahrt eine Trendwende andeutet. Ein Blick auf die Charts der drei großen Branchenvertreter LEG, TAG Immobilien und Vonovia zeigt: zu Recht. Das Trio kann weiter Boden gutmachen und setzt zum Sprung über die jeweiligen Abwärtstrends an.An der Ausgangslage hat sich in den vergangenen Tagen nichts Wesentliches geändert: Die Immobilienaktien in Deutschland legen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
