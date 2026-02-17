Brunnen SZ - Die Modual AG hat ihre neue Serie Pro-Produktelinie lanciert. Es handelt sich dabei um stationäre Batteriespeicher basierend auf gebrauchten Antriebsbatterien, die sich mit Kapazitäten von 35 bis 210 Kilowattstunden für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und Landwirtschaft eignen. Der Schwyzer Speicheranbieter Modual AG aus Brunnen hat laut einer Mitteilung seine neuen Serie Pro-Energiespeicher lanciert. Bei der Produktelinie handelt es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
