Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar 2026, rückt der dänische Pharmariese Novo Nordisk erneut ins Zentrum des globalen Anlegerinteresses. Während der Wettbewerb am lukrativen Adipositas-Markt - insbesondere durch den US-Rivalen Eli Lilly - immer schärfer wird, drückt Novo Nordisk beim Roll-out der oralen Version seines Blockbusters Wegovy massiv aufs Tempo. Die Strategie ist klar: Nach dem fulminanten Start in den Vereinigten Staaten soll nun die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE