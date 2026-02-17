Chicago - Über Jahrzehnte hinweg war Jesse Jackson einer der prominentesten Bürgerrechtler in den USA. Der schwarze Aktivist kämpfte in den 1960er Jahren an der Seite von Martin Luther King für Gleichberechtigung in Amerika. Nun ist der Bürgerrechtler friedlich im Kreise seiner Familie in Chicago gestorben. Jackson wurde 84 Jahre alt. «Sein unerschütterliches Engagement für Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechte trug dazu bei, eine globale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab