Vollautonomes Fahren (FSD) gibt es jetzt nur noch als monatliches Abonnement. Was bedeutet das für den Markt und die Zukunft von Tesla? Elon Musk erklärt, warum das der nächste große Schritt ist. Tesla hat die vollständige Umstellung auf ein Abonnementmodell für seine vollautonome Fahrfunktion (FSD) eingeläutet. Ab sofort können Kunden in wichtigen Märkten wie den USA, Kanada, Mexiko, Australien und Neuseeland die Technologie nur noch gegen eine monatliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de