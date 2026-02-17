Der Onlinehändler Amazon hat mittlerweile über 30.000 elektrische Transporter des US-Herstellers Rivian im Programm. Damit sind innerhalb eines Jahres rund 10.000 Einheiten dazu gekommen. Und es sollen noch viel mehr werden. Für die weitere Zusammenarbeit entwickelt Rivian daher neue Varianten mit größerem Akku und Allradantrieb. Rivian ist damit mit Abstand der größte Lieferant von Elektro-Transportern für Amazon, wobei der Onlinehändler durchaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
