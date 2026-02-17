Anzeige
Mehr »
Dienstag, 17.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
17.02.26 | 17:03
33,130 Euro
+0,49 % +0,160
Branche
Telekom
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
TecDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
33,21033,23017:18
33,22033,24017:19
Markus Weingran
17.02.2026 15:27 Uhr
405 Leser
Artikel bewerten:
(1)

6 Aktien ohne Angst vor KI: Palo Alto: Nächstes KI-Opfer? | BHP: Kupfer-Boom | Telekom: Top 3 Wert im DAX

In einigen Branchen grassiert die Angst vor einer Disruption durch KI. Bei den Cybersecurity-Aktien kommt sie so langsam auf. Zerstreut Palo Alto die Sorgen mit seinen Zahlen oder wird die Angst größer?Thema des Tages: 6 Aktien die KI nicht fürchten müssen Die Angst vor Disruption durch Künstliche Intelligenz wächst und erfasst immer mehr Branchen. Was gestern noch als sicher galt, steht heute auf dem Prüfstand: Medienhäuser verlieren Reichweite, Softwarefirmen kämpfen mit neuen Wettbewerbern aus dem KI-Umfeld, selbst klassische Dienstleistungsmodelle geraten unter Druck. Anleger fragen sich immer häufiger: Welche Geschäftsmodelle sind wirklich zukunftssicher und welche könnten in wenigen …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.