DAX Gewinner: Deutsche Telekom Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Schluss vom 16.02.2026 notierten 22 DAX-Aktien im Plus, 18 Titel gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Deutsche Telekom Aktie, die um 2,80 Prozent zulegen konnte. Airbus gewann 2,31 Prozent, Heidelberg Materials verteuerte sich um 2,19 Prozent.

Die Aktie der Deutsche Telekom (DTE) beendete den Handelstag per Xetra-Schluss mit einem Kursgewinn von 2,80 Prozent und war damit stärkster Wert im deutschen Leitindex. Im Fokus steht nun die weitere Kursentwicklung. Die folgende Deutsche Telekom Prognose analysiert die charttechnische Ausgangslage im Tages- und 4-Stunden-Chart.

- Deutsche Telekom WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kürzel: DTE

?? Drei Key Takeaways - DAX heute

Deutsche Telekom ist klarer DAX Gewinner: Mit +2,80 % war die Aktie am 16.02.2026 stärkster Wert im DAX und zeigt aktuell deutliches Kaufinteresse.

Deutsche Telekom Prognose bleibt bullisch: Solange der Kurs per Tagesschluss über der SMA200 bei 29,80 EUR notiert, sind weitere Anstiege wahrscheinlich - mögliche Kursziele liegen bei 35,90 EUR und 38,20 EUR .

Rücksetzer wären zunächst technisch gesund: Bei Gewinnmitnahmen könnten offene Gaps bei 30,84 EUR und 30,47 EUR geschlossen werden, bevor die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen wird.

Deutsche Telekom Prognose - Chartanalyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Jahr 2025 hatte die Aktie übergeordnet an Substanz verloren. Zwischenzeitliche Erholungen wurden wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt.

Jahrestief im November bei 25,98 EUR

Neues Tief bei 26,03 EUR

Dynamische Erholung über die 32-EUR-Marke

Vier aufeinanderfolgende grüne Tageskerzen...

