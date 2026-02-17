Die wachsende Nervosität rund um die Schattenseiten Künstlicher Intelligenz hat die US-Börsen am Dienstag ausgebremst. Nach dem verlängerten Feiertagswochenende kam der Dow Jones Industrial kaum vom Fleck und beendete den Handel mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent bei 49.533 Punkten. Vor allem Titel aus dem Software-Sektor gerieten spürbar unter Verkaufsdruck.Der Nasdaq 100 sackte zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten ab. Zwar konnte er die Verluste im Tagesverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
