Die pv magazine-spotlight-Auszeichnung vergibt unsere Jury in der Februarausgabe gleich zweimal: für Lumera und für Cleverwatt. Beide Lösungen setzen auf datenbasierte Prognosen und algorithmische Verarbeitung großer Datensätze, um Energiekosten im Gewerbe und in der Industrie systematisch zu senken. In der Herangehensweise zeigen sich leichte Unterschiede. Mit Lumera und Cleverwatt kommen beide Preisträger aus München, beide adressieren Gewerbe- und Industriekunden, beide arbeiten mit Prognosen, Optimierung und ökonomischer Priorisierung. Dass Start-ups wie Lumera oder Cleverwatt und andere mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland