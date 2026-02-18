Watchmaker Genomics, ein Innovator im Bereich hochleistungsfähiger Lösungen für die Next-Generation-Sequenzierung (NGS), gab heute bekannt, dass es mit Caribou Biosciences, Inc., einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen im Bereich der CRISPR-Genom-Editierung im klinischen Stadium, eine nicht-exklusive Lizenz für bestimmte grundlegende geistige Eigentumsrechte für CRISPR-Cas9 zur Verwendung bei der NGS-Bibliotheksvorbereitung abgeschlossen hat. Während CRISPR-Cas9-Technologien meist mit ihrer einzigartigen Fähigkeit zum Auffinden und Schneiden für die Genom-Editierung in Verbindung gebracht werden, nutzt Watchmaker sie auf eine grundlegend andere Weise: als programmierbares, stöchiometrisches Bindungswerkzeug, um einen der hartnäckigsten und am wenigsten optimierten Schritte im NGS-Workflow anzugehen die Bibliotheksnormalisierung.

"Die Normalisierung hat sich mit zunehmendem Sequenzierungsdurchsatz still und leise zu einem Engpass entwickelt", sagte Brian Kudlow, CSO und Gründer von Watchmaker Genomics. "Diese Lizenz gibt uns die Freiheit, die Normalisierung von Grund auf neu zu überdenken und CRISPR-Cas9 auf eine Weise einzusetzen, die orthogonal zur Bearbeitung ist, aber in hohem Maße den modernen Sequenzierungsanforderungen entspricht."

Anwendung von CRISPR-Cas9 über die Bearbeitung hinaus

Die traditionelle Normalisierung basiert auf diskreten Quantifizierungs- und Verdünnungsschritten, die Zeit kosten, Variabilität mit sich bringen und sich aufgrund der erforderlichen manuellen Eingriffe nur schlecht für die Automatisierung mit hohem Durchsatz eignen. Dieser neuartige, CRISPR-Cas9-basierte Ansatz verwendet adapterspezifische Guides, um sequenzierbare Bibliotheken auf kontrollierte Weise zu binden, wodurch eine Standardisierung der Bibliothekseingaben ohne umfangreiche Quantifizierung ermöglicht wird.

Da der Prozess nicht destruktiv ist, bleiben die Integrität und Komplexität der Bibliothek erhalten, was die Flexibilität in nachgelagerten Schritten wie der Neusequenzierung oder der Verzweigung von Arbeitsabläufen unterstützt. Der Ansatz ist mit bestehenden Adaptern kompatibel und fügt sich in etablierte Vorsequenzierungs-Workflows ein, ohne dass spezielle Instrumente oder eine Neugestaltung der Arbeitsabläufe erforderlich sind.

"Das Ziel ist nicht nur, die Normalisierung zu beschleunigen", fügte Brian hinzu. "Es geht darum, sie vorhersehbarer und kompatibler mit der Art und Weise zu machen, wie Sequenzierung heute tatsächlich durchgeführt wird: in großem Maßstab, unter Automatisierung und über verschiedene Probentypen hinweg."

Auswirkungen auf die PCR-freie Gesamtgenomsequenzierung

Watchmaker passt diese CRISPR-Cas9-basierte Strategie weiter als Kernkomponente einer vollständigen PCR-freien Gesamtgenomsequenzierungslösung (WGS) an, die darauf ausgelegt ist, den Betrieb zu vereinfachen, die Anforderungen an die DNA-Eingabe zu reduzieren und die Sequenzierungseffizienz für groß angelegte Bevölkerungsstudien, Neugeborenenscreenings und Anwendungen bei seltenen Krankheiten zu verbessern.

Diese Lizenz, kombiniert mit dem kürzlich erteilten Patent von Watchmaker für diesen Ansatz, unterstreicht das Engagement von Watchmaker für die Entwicklung von Technologien, die die Sequenzierungsabläufe von der Probe bis zum Ergebnis vereinfachen und verbessern. Da die Sequenzierung in der Forschung und in translationalen Anwendungen weiter zunimmt, werden solche Innovationen auf Workflow-Ebene eine immer zentralere Rolle bei der Verbesserung der Effizienz, Datenqualität und Zugänglichkeit für die Klinik spielen.

