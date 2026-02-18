© Foto: Ying Tang - NurPhotoMeta sichert sich Millionen KI-Chips von Nvidia, darunter die neuen Prozessoren Grace und Vera. Die langfristige Partnerschaft stärkt die Position von Nvidia im KI-Markt und hält Intel und AMD auf Abstand.Nvidia hat am Dienstag eine bedeutende, mehrjährige Partnerschaft mit Meta Platforms angekündigt. Der Deal umfasst Millionen von KI-Chips, darunter die Blackwell- und Rubin-GPUs sowie die neu entwickelten Grace- und Vera-CPUs, die in Meta-Datenzentren eingesetzt werden sollen. Für Nvidia ist die Vereinbarung ein großer Erfolg. Meta zählt zu den größten Kunden des Chip-Konzerns und ist für einen großen Teil des Umsatzes verantwortlich. Im November hatten US-Medien berichtet, dass Meta auch …Den vollständigen Artikel lesen
