© Foto: Richard Vogel/AP/dpaOracle schaltet den Turbo ein: Mit einer gigantischen Finanzierungsrunde rüstet sich der Software-Riese für das KI-Zeitalter. Trotz der jüngsten Rallye notiert das Papier noch immer deutlich unter dem Rekordhoch.Der Tech-Sektor erlebt derzeit einen rasanten Stimmungsumschwung, und kaum ein Unternehmen verkörpert diesen Wandel so sehr wie Oracle. Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche mit einem Plus von 12 Prozent gegen den allgemeinen Markttrend schwamm, kehrte am Dienstag Ernüchterung ein: Das Papier verlor 3,9 Prozent und setzte den Abwärtstrend im nachbörslichen Handel fort. Aktuell notiert die Aktie bei 153,97 US-Dollar. Doch hinter den kurzfristigen Kursschwankungen braut sich …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE