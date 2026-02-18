NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Managementspitze des Nahrungsmittelherstellers habe während der jährlichen Konferenz für die Konsumgüterindustrie (Cagny) umfassend und detailliert die wichtigsten Säulen der Unternehmenstransformation in den vergangenen Jahren präsentiert, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Die vorgestellten Initiativen untermauerten zudem die Prognose, mittelfristig ein Absatzwachstum von mehr als 2 Prozent und eine weitere Verbesserung der Bruttomarge erzielen zu können. Mit Blick auf 2026 rechnet die Analystin allerdings erst einmal mit einem schwächeren Jahresstart./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT



