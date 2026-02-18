Die beiden Unternehmen arbeiten bereits in einem Joint Venture an der Entwicklung großer Batteriespeicher-Projekte. Nun soll die vollständige Integration von Big Battery Deutschland durch Terralayr erfolgen, das sich damit auch eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt sichert. Big Battery Deutschland entstand 2023 als Joint Venture für die Entwicklung großer Batteriespeicher-Projekte. Daran beteiligt auch Terralayr, das nun die restlichen Anteile von der auf Dienstleistungen spezialisierten Averdung Gruppe an dem Joint Venture erwarb und es vollständig in das eigene Unternehmen integrieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
