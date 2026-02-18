Dürr AG veröffentlichte vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und übertraf dabei die eigene Profitabilitätsprognose deutlich. Der Nettogewinn stieg auf rund 200 Mio. EUR und lag damit klar über der Zielspanne von 120-170 Mio. EUR. Treiber waren eine solide operative Entwicklung sowie ein höher als erwarteter Buchgewinn aus der Veräußerung des Umwelttechnikgeschäfts (Abschluss Ende Oktober 2025). Die EBIT-Marge vor Sondereffekten erreichte 5,6% und lag damit leicht über dem angestrebten Korridor von 4,5-5,5%. Dies unterstreicht die Kostendisziplin und das effektive Portfoliomanagement des Unternehmens. Auf der Umsatzseite blieb die Entwicklung etwas hinter den Erwartungen zurück: Mit rund 4,17 Mrd. EUR lag der Umsatz knapp unter der Prognosespanne von 4,2-4,6 Mrd. EUR. Der Auftragseingang zeigte sich hingegen robust und bewegte sich mit etwa 3,9 Mrd. EUR innerhalb der Guidance. Die Cash-Generierung fiel stark aus: Der Free Cashflow wird am oberen Ende der Spanne von 100-200 Mio. EUR erwartet, während die Nettofinanzverschuldung am unteren Ende der Bandbreite von -75 Mio. EUR bis -175 Mio. EUR liegt. Dies spricht für eine solide Bilanzstruktur. BUY, mit leicht nach oben angepasstem Kursziel von 35,00 EUR (zuvor 31,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/duerr-ag





© 2026 mwb research