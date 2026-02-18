Garching (ots) -Vier Türen für mehr Coolness und Struktur im Alltag: Die neuen Gorenje Cross-Door Kühlschränke NRM819D61BX und NRM819D61X verbinden Ordnung, Frische und intelligente Kühltechnik. Clevere Features wie FastFreeze, SuperCool und NoFrostPlus bieten beste Voraussetzungen für einen bewussten Lifestyle.Das Jahr ist noch jung - und mit ihm die guten Vorsätze. Mehr Ordnung im Haushalt, bewusster einkaufen, frischer kochen und weniger Food Waste. Wer diesen Neustart ernst meint, beginnt dort, wo Frische im Haushalt beginnt: beim Kühlschrank. Mit den neuen Cross-Door Modellen NRM819D61BX und NRM819D61X bietet Gorenje eine Lösung für alle, die Struktur, Übersicht und moderne Kühltechnologie in ihren Alltag integrieren möchten.Vier Türen für klare StrukturenDas durchdachte Cross-Door-Design mit vier Türen ermöglicht eine übersichtliche Trennung von Kühl- und Gefrierbereichen. Häufig genutzte Lebensmittel bleiben dank praktischer Schubfächer schnell erreichbar, während Temperaturverluste beim Öffnen minimiert werden. Das großzügige Nutzvolumen von insgesamt 460 Litern schafft Platz für frische Zutaten, geplante Wochenvorräte und eine strukturierte Lagerung - ein Plus für Familien, Mehrpersonenhaushalte und alle, die bewusst einkaufen.Frische genau dann, wenn man sie brauchtDer Alltag ist unvorhersehbar - umso wichtiger ist ein Kühlschrank, der flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagiert. Die Convert FreshZone lässt sich je nach Bedarf von einem Fisch- und Fleischfach in eine Obst- und Gemüseschublade umwandeln. So passt sich der Stauraum flexibel an Saison, Einkaufsmenge oder besondere Anlässe an. Mehr Flexibilität bei der Lagerung schafft zugleich mehr Raum für Kreativität und Vielfalt in der Küche. Mit FastFreeze lassen sich größere Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel besonders schnell einfrieren - ideal für Vorratshaltung und das Einfrieren saisonaler Produkte. Vitamine, Geschmack und Struktur bleiben bestmöglich erhalten. Die SuperCool-Funktion senkt die Temperatur im Kühlteil kurzfristig ab und bringt neu eingelagerte Lebensmittel nach dem Einkauf schnell auf die optimale Temperatur.Für frisches Obst und Gemüse steht eine großzügige CrispZone mit integriertem Feuchteregler zur Verfügung. Die individuell einstellbare Luftfeuchtigkeit sorgt für optimale Lagerbedingungen und hält empfindliche Lebensmittel länger knackig, frisch und aromatisch - ein wichtiger Beitrag zu bewusster Ernährung und weniger Lebensmittelverschwendung.Dauerhaft effizient, ganz ohne AbtauenDie NoFrost Plus Technologie verhindert zuverlässig Eis- und Reifbildung im Gefrierteil. Manuelles Abtauen entfällt vollständig, der Energieverbrauch bleibt konstant niedrig und der vorhandene Stauraum kann vollständig genutzt werden. Gleichzeitig sorgt das MultiFlow 360° Lüftungssystem für ein ideales Mikroklima in jedem Fach, das die Qualität der Lebensmittel nachhaltig erhält.Komfortable Steuerung und zeitloses DesignEine intuitive elektronische Steuerung via Touch-Display ermöglicht die präzise Kontrolle aller Kühlfunktionen. Die gleichmäßige LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine optimale Übersicht auf allen Ebenen.Optisch präsentieren sich die Modelle in einem modernen, zeitlosen Design - NRM819D61X in hochwertiger Edelstahloptik, NRM819D61BX in angesagtem Schwarz - und lassen sich flexibel in unterschiedliche Küchenumgebungen integrieren.Ein weiteres Plus: Dank moderner Inverter-Kompressoren und SuperSilent Technologie arbeiten beide Modelle besonders geräuscharm. Damit eignen sie sich ideal für offene Küchen- und Wohnkonzepte, bei denen leise Haushaltsgeräte unerlässlich sind.Pressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldgorenje@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6219006