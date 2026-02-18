Unterföhring (ots) -- Joyn-Originals und -Exclusives sowie Shows, Serien, Filme, Reality, Comedy und Sport bequem in der HD+ TV-App entdecken, auswählen, ansehen- Verpasste ProSiebenSat.1-Sendungen komfortabel über die HD+ TV-App startenJoyn ist ab sofort in der HD+ TV-App integriert. Damit finden Nutzende die Inhalte des Streamingdienstes nun direkt in der HD+ TV-App auf dem Fernseher. Joyn-Highlights werden im Home-Bereich der HD+ TV-App präsentiert, Inhalte lassen sich über den HD+ Guide oder die Suche finden und werden in der Joyn-App wiedergegeben. Damit wird das Angebot der HD+ TV-App ausgebaut, lineares Fernsehen, Mediatheken und Streaming-Angebote an einem Ort zusammenzubringen, sodass die Inhalte der deutschen TV-Anbieter ganz einfach in einer App zu finden sind und von dort gestartet werden können.Joyn-Highlights direkt über die HD+ TV-App entdeckenJoyn steht für eine große Vielfalt an Entertainment - von Serien und Shows über Reality-Formate und Comedy bis hin zu Filmen und Sport. Dazu zählen beliebte Formate wie "Germany's Next Topmodel, "Wer stiehlt mir die Show?", die Comedy-Serie "Frier & 50" oder "Die Landarztpraxis". Hinzu kommen zahlreiche Mediathekenangebote wie ran, oder Netzkino sowie Joyn-Originals und -Exclusives wie "Adventure Buddies", "Team No Limits" oder "The Power". Viele dieser Inhalte sind ohne zusätzliche Kosten auf Joyn abrufbar......und jetzt auch direkt über die HD+ TV-App zugänglich. Im Home-Bereich werden ausgewählte Joyn-Highlights angezeigt, weitere Formate lassen sich über die Suchfunktion und thematische Empfehlungen finden. Falls ein Programm bei Joyn verfügbar ist, weist die HD+ TV-App darauf hin und bietet den Zugang direkt an. Für Inhalte, die ein Abo von Joyn PLUS+ erfordern, können sich Interessierte in der Joyn-App hierzu informieren und in der Folge ein Abonnement abschließen.Verpasste ProSiebenSat.1-Sendungen einfach findenDarüber hinaus können Nutzender der HD+ TV-App verpasste Sendungen der ProSiebenSat.1-Sender ProSieben HD, SAT.1 HD, Kabel Eins HD, Kabel Eins Doku HD, ProSieben MAXX HD, sixx HD und SAT.1 GOLD HD über die HD+ TV-App bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung erneut ansehen. Wer eine Sendung verpasst hat, findet sie über den HD+ Guide (EPG) oder die Suche in der HD+ TV-App und kann diese ganz einfach erneut starten."Mit der Integration Joyn in der HD+ TV-App bauen wir die enge Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 weiter aus und rücken klassisches Fernsehen und Streaming-Highlights noch enger zusammen", sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. "Unser Ziel ist es, dass Zuschauerinnen und Zuschauer ganz einfach und elegant zu ihren Wunsch-Inhalten gelangen. In der HD+ TV-App finden sie die Inhalte der deutschen TV-Landschaft an einem Ort und können sie direkt auf dem Fernseher starten - unabhängig davon, ob sie linear laufen, in einer Mediathek abrufbar oder bei einem Streamingdienst verfügbar sind."Nicole Agudo Berbel, Managing Director und Chief Distribution Officer bei ProSiebenSat.1 sagt: "Joyn bringt das beste Entertainment aus Show, Reality, Comedy, Serien, Filmen und Sport zusammen. Durch die Integration der Joyn-HbbTV-App bei HD+ werden unsere Inhalte noch sichtbarer und für HD+ Kundinnen und Kunden noch leichter zugänglich. Gemeinsam mit HD+ schaffen wir einen zusätzlichen, intuitiven Einstiegspunkt zu Joyn und Joyn PLUS+."HD+ bündelt die Inhalte der deutschen TV-Landschaft in einer AppDie HD+ TV-App bietet einen zentralen Zugang zu Fernsehinhalten in Deutschland. Zuschauer können verpasste Sendungen verschiedenster Genres in den Mediatheken der Sender nachträglich ansehen und auf über 120.000 Inhalte von mehr als hundert Sendern zugreifen. Über die Textsuche und intuitive Filtervorgaben finden sie schnell passende Inhalte.Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 100 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender.Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6219047