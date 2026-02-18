FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.02.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES MOLTEN VENTURES TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 575 PENCE - BERENBERG CUTS UNILEVER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5840 (5600) PENCE - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 736 (738) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 17000 (16000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 763 (735) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 306 (295) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS LEGAL & GENERAL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 280 PENCE - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 720 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2750 (3000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES INCHCAPE ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 880 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF CUTS RELX PRICE TARGET TO 3075 (4350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND PRICE TARGET TO 6000 (6500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 370 (335) PENCE - 'OUTPERFORM'
