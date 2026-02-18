Mit der vollständigen Übernahme des Joint Ventures Big Battery Deutschland (BBD) will Terralayr seine internen Entwicklungskapazitäten ausbauen und zusätzliche Kontrolle über seine deutsche Batterie-Großspeicher-Projektpipeline gewinnen. Terralayr, Spezialist für große Batteriespeicher, übernimmt die restlichen Anteile an Big Battery Deutschland (BBD). BBD war über mehrere Jahre der zentrale Greenfield-Entwicklungspartner von Terralayr und spielte eine maßgebliche Rolle bei der Identifikation, Strukturierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
