© Foto: Jens Krick - FlashpicDie Erleichterung bei Anlegern war sprübar nach der Ankündigung des Glyphosat-Vergleichs. Doch es bleiben Fragenzeichen. Und die ziehen die Aktie am Mittwoch tief ins Minus.Bayer hat sich eine vorläufige Entspannung im langwierigen Glyphosat-Streit in den USA erhofft - doch die Euphorie über den angekündigten Milliardenvergleich hielt nicht lange an. Nachdem die Aktie des Leverkusener Konzerns am Dienstag mehr als 7 Prozent auf fast 50 Euro kletterte, folgte am Mittwochmorgen die kalte Dusche. Nach einem brutalen Vormittag notiert die Aktie mehr als 8 Prozent tiefer. und zeitweise unter 45 Euro. Der Grund für die anfängliche Börseneuphorie war die Ankündigung eines umfassenden …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE