Während Kritiker über sinkende Marktanteile diskutieren, sichert sich Nvidia Megadeals und erschließt neue Geschäftsfelder.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Meta Platforms To Use Millions Of Nvidia Chips In A.I. Data Centres
|Focus on Meta, Nvidia, and Apple Today
|Meta and Nvidia sign multi-year partnership for CPU, GPU, and networking deployments
|Mark Cuban Explains How Luck Helped Turn Jeff Bezos And Mark Zuckerberg Into Billionaires - 'Something Good Has Got to Happen'
|Roku Appoints Snap, Meta Veteran Patrick Harris To Top Advertising Post
|Viridien Teams Up with NVIDIA to Accelerate Seismic Imaging Workflows
|Amazon, Nvidia, Alphabet - ist das der Tech-Boden?
|Der jüngste Rücksetzer bei Technologiewerten ist nach einer aktuellen Einschätzung von Wedbush Securities überzogen. Der Investitionszyklus rund um künstliche Intelligenz stehe noch am Anfang. Die Analysten...
|META PLATFORMS INC
|540,60
|+0,15 %
|NVIDIA CORPORATION
|160,78
|+2,97 %