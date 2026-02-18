Auf dem Kühlsee in Iffezheim entsteht eine schwimmende Solaranlage mit 6 Megawatt Leistung. Der Großteil des erzeugten Solarstrom soll über eine Direktleitung an die Kronimus AG Betonsteinwerke geliefert werden. Unter der Federführung der Erdgas Südwest GmbH hat der Bau einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage auf dem Kühlsee in Iffezheim begonnen. Die Floating-PV-Anlage soll eine Gesamtleistung von 6 Megawatt (MW) aufbieten und ist die bis dato größte schwimmende Photovoltaik-Anlage des Unternehmens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
