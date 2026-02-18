© Foto: CFOTO - CFOTOYotta investiert mehr als 2 Milliarden US-Dollar in ein KI-Rechenzentrum mit Nvidia-Chips. Der Deal markiert einen Wendepunkt für Indiens Cloud-Markt.Der indische Rechenzentrumsbetreiber Yotta Data Services plant eines der größten KI-Rechenzentren Asiens, wie Reuters berichtete. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, mehr als 2 Milliarden US-Dollar in einen neuen KI-Hub zu investieren. Herzstück der Anlage sind die neuesten Blackwell-Ultra-Chips von Nvidia. Das Projekt umfasst eine auf vier Jahre angelegte Partnerschaft im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Nvidia wird im Rahmen dieser Vereinbarung einen der größten DGX-Cloud-Cluster im asiatisch-pazifischen Raum innerhalb der …Den vollständigen Artikel lesen
