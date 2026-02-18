Das Unternehmen startet operativ mit seinem Vertriebs- und Finanzierungskonzept für Photovoltaik- und Wärmepumpenlösungen. Der Markteintritt soll in enger Kooperation mit Installationspartnern erfolgen. Als "KI-Betriebssystem für Energieunabhängigkeit" bezeichnet Cloover sein Konzept, das es nach eigenen Angaben bereits mit mehr als 500 Installateuren in Europa gemeinsam umsetzt. Nach Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Schweden wird das Unternehmen nun auch in Österreich aktiv. Am Mittwoch erfolgte der offizielle Markteintritt - selbstredend nicht ohne Vorbereitung: Man arbeite eng ...Den vollständigen Artikel lesen ...
