Neuenburg - Die Neuenburger Kantonalbank (BCN) hat im Geschäftsjahr 2025 operativ klar weniger verdient. Gebremst hat vor allem das rückläufige Zinsgeschäft. Der Reingewinn war wegen tieferer Rückstellungen für die Reserven stabil. Der Geschäftserfolg als operative Grösse reduzierte sich um gut 18 Prozent auf 78,6 Millionen Franken, wie das Institut am Mittwoch bekanntgab. Nach der Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken in Höhe von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab