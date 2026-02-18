Bern - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) überträgt die Leitung des Geschäftsbereichs Banken an Alain Girard. Er wird seine neue Funktion Anfang April übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Die Wahl sei nach einer breiten internen und externen Suche auf Girard gefallen, hiess es weiter. Im vergangenen Sommer hatte der frühere Bereichsleiter Thomas Hirschi die Finma verlassen. Seither leitet Simon Brönnimann den Banken-Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab