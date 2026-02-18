Die Bundesnetzagentur will Einspeisenetzentgelte für Stromerzeuger wie Photovoltaik und Windenergie einführen. Die Branchenverbände BDEW und BEE sehen die Vorschläge kritisch. Die Bundesnetzagentur hat Orientierungspunkte zu Einspeisenetzentgelten im Rahmen des Festlegungsverfahrens AgNes bekanntgegebenen. Sie plant dynamische Einspeiseentgelte für Stromerzeugungsanlagen wie Photovoltaik oder Windenergie und spricht sich für Kapazitätsentgelte in Euro pro kW aus. Für Neuanlagen sieht sie auch in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
