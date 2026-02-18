Berkshire Hathaway sorgt mit deutlichen Portfolio-Verschiebungen für Aufmerksamkeit an den Märkten. Während Amazon mit milliardenschweren Investitionen und Kursverlusten kämpft, setzt Warren Buffett neue Akzente. Die jüngsten Zahlen zeigen, wie stark sich Kapitalströme im Technologiesektor verschieben.Radikaler Rückzug bei Amazon Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat im vierten Quartal ihre Beteiligung an Amazon.com Inc. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de