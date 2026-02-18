Val di Fiemme - Bei den Olympischen Winterspielen in Italien haben die deutschen Skilangläuferinnen Laura Gimmler und Coletta Rydzek im Teamsprint die Bronzemedaille gewonnen. Gold ging an Jonna Sundling und Maja Dahlqvist aus Schweden, Silber an Nadine Fähndrich und Nadja Kälin aus der Schweiz.



Gimmler und Rydzek hatten im Januar einen Weltcupsieg im Teamsprint gefeiert und waren deshalb durchaus mit Medaillenhoffnungen nach Val di Fiemme gereist, wo die Langlaufwettbewerbe bei Olympia stattfinden. In der Qualifikation am Mittwochvormittag hatte das Duo den sechsten Rang belegt. Im Finale waren sie dann durchgängig in Bronze-Reichweite, bis Rydzek dann im Zielsprint knapp vor den Norwegerinnen das Edelmetall sicherte.



Im Medaillenspiegel liegt Deutschland jetzt hinter Norwegen, Italien, den USA, den Niederlanden und Schweden auf dem sechsten Rang. Das deutsche Team kommt bisher auf fünf Gold-, acht Silber- und acht Bronzemedaillen.





