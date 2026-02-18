Am Mittwoch zeigt sich der DAX sehr freundlich und schafft es über die Marke von 25.000 Punkten. Ein wesentlicher Gewinner ist die Aktie von Siemens. Das ist für Anleger heute wichtig. Der DAX ist am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Zur Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,87 Prozent auf 25.217 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verzeichnete ein Plus von 0,23 Prozent auf 31.517 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
